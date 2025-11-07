Ministra Lesly Shica: “En menos de dos semanas de asumir el cargo logramos transferir 20 millones adicionales para comedores y ollas comunes”

• Anunció que su sector ha completado la entrega de 118 toneladas de pescado fresco en beneficio de 5 mil comedores y ollas comunes.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, sostuvo que el Gobierno está trabajando intensamente para fortalecer la atención a las ollas comunes, comedores populares y vaso de leche, con acciones orientadas a mejorar la alimentación de los usuarios a nivel nacional.

“En menos de 15 días logramos otorgarles un presupuesto adicional de 20 millones de soles que van directo para las ollas comunes y comedores, que se suman a los 65 millones ya presupuestados para nuestras madres de dichas organizaciones de base”, manifestó la titular del Midis.

Desde San Juan de Lurigancho, la ministra Lesly Shica anunció que el Midis ha completado la entrega de 118 toneladas de pescado fresco en beneficio de 5 mil comedores y ollas comunes que atienden a alrededor de 400 mil usuarios en situación de vulnerabilidad en diversos distritos de Lima y otras regiones del país.

“Esta es una jornada de trabajo en equipo del Estado, gobierno local y el sector privado, para alejar de la pobreza a nuestras ollas y comedores. El Midis va a más allá de la transferencia y el subsidio, nuestro compromiso con las mujeres es impulsar más emprendimientos y para acompañarlas en su capacidad de decisión y voluntad de seguir adelante”, expresó la ministra Shica Seguil durante la actividad en el Estadio José Carlos Mariátegui ubicado en esta zona de Lima Este.

Como parte de esta iniciativa desarrollada en alianza con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la ministra Lesly Shica lideró una nueva entrega de 10 toneladas de este producto hidrobiológico de alto valor proteico en San Juan de Lurigancho, a fin de contribuir con la seguridad alimentaria y la reducción de los índices de anemia en la población de dicho distrito.

El viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Jesús Barrientos, el alcalde de San Juan de Lurigancho y la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna Cárdenas, también participaron en la actividad.

La distribución de 118 toneladas de pescado en diversos distritos de Lima y otras provincias y regiones como La Libertad, Moquegua, Ayacucho y otras regiones, tiene como fin diversificar y enriquecer la ración alimentaria en los comedores y ollas comunes.