Ministra de Desarrollo Social se gradúa como Capitán de Reserva del Ejército tras seis años de formación

Lesly Shica culminó su preparación militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. La ceremonia se realizó en Chorrillos con la presencia de familiares y autoridades castrenses.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se graduó como Capitán de Reserva del Ejército del Perú tras seis años de formación. La ceremonia oficial se realizó en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde el General Luis Rojo Alzamora entregó el diploma de honor a la titular del MIDIS. El acto contó con la presencia de familiares y allegados de Shica en el local ubicado en Chorrillos.

El perfil de la ministra

Lesly Shica Seguil asumió la cartera de Desarrollo e Inclusión Social el pasado 14 de octubre en el gabinete de Ernesto Álvarez. La funcionaria es abogada y gestora pública con trayectoria en desarrollo, inclusión y seguridad social, salud, medio ambiente y regulación de servicios.

Shica postuló al Congreso por Alianza Para el Progreso (APP) en las últimas elecciones con el número 20. Entre sus cargos anteriores destaca su paso como gerente general de Promperú y como asesora del Despacho Ministerial del MIDIS.

Experiencia en el sector público

La ministra trabajó en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en EsSalud y el Ministerio del Interior. Integró el Directorio de Investigadores e Innovadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec). También es miembro de la Comisión Consultiva de Integridad Pública del Colegio de Abogados de Lima.

Shica se especializó en gobierno abierto y gobernabilidad, negociación y mediación de conflictos por las universidades de Salamanca y Castilla La Mancha. Es directora fundadora del Grupo de Investigación en Contrataciones con el Estado (GICE) en Perú.

Formación académica

La titular del MIDIS cuenta con una maestría en Gestión Pública por el máster interuniversitario de Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona. También obtuvo una maestría en Inteligencia Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Posee certificación en Seguridad Global por la Florida International University y fue becaria del Banco Santander en Esade.

La graduación militar de Shica se suma a su amplio perfil profesional y académico. Su formación en la Escuela Superior de Guerra del Ejército requirió seis años de preparación paralela a sus funciones en el sector público.