Migraciones: recomendaciones de ingreso y salida del país para peruanos con múltiples nacionalidades

⦁ Registros se realizan a través de un Puesto de Control Migratorio (PCM) o un Puesto de Control Fronterizo (PCF).

¿Sabías que debes ingresar y salir del Perú usando el mismo documento en los controles migratorios? La Superintendencia Nacional de Migraciones establece que los peruanos que poseen doble o múltiples nacionalidades tienen la obligación de ingresar y salir del territorio nacional con el mismo documento con el que ingresaron a través de un Puesto de Control Migratorio (PCM) o un Puesto de Control Fronterizo (PCF).

Ante ello, la entidad sugiere a los peruanos tener presente las siguientes recomendaciones:

⦁ Usar el pasaporte de la misma nacionalidad para el control migratorio, sea el nacional o extranjero.

⦁ Si ingresas con un pasaporte extranjero, tendrás la condición de turista con un tiempo limitado de permanencia y, en caso de sobrepasarse ese tiempo, tendrás que pagar una multa por cada día de exceso.

⦁ Al usar tu pasaporte peruano, no tendrás ninguna limitación para tu estadía en el país.

⦁ La salida del país debe ser con la misma nacionalidad con la que ingresaste.

La legislación peruana permite a los peruanos tener doble o hasta múltiples nacionalidades y no exigen a las personas extranjeras que requieran ser peruanos, renunciar a su nacionalidad de origen para adquirir la nuestra.

Cabe señalar que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante la autoridad nacional.