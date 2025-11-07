Mario Contreras asume el mando de la Fuerza Aérea del Perú con promesa de modernización

El nuevo comandante de la Fuerza Aérea relevó a Carlos Chávez Cateriano en ceremonia encabezada por el presidente José Jerí Oré

El presidente José Jerí Oré reconoció este miércoles al general del Aire Mario Raúl Contreras León Carty como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. La ceremonia se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, con la presencia del ministro de Defensa César Díaz Peche y otras autoridades. Contreras relevó al teniente general Carlos Enrique Chávez Cateriano, quien fue pasado al retiro tras 40 años de servicio. El nuevo comandante prometió impulsar la modernización de las capacidades operacionales y el fortalecimiento institucional de la FAP.

El cambio de mando

La Resolución Suprema 079-2025-DE oficializó el nombramiento de Contreras León Carty. Hasta ese momento, el general se desempeñaba como Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú. Al acto asistieron el ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela Martínez, el viceministro de Recursos para la Defensa Adolfo Herrera Orlandini y los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Prioridades de la nueva gestión

En su discurso, Contreras León Carty delineó los ejes de su gestión. «Impulsaré con decisión el fortalecimiento de nuestras capacidades operativas, la modernización del material de defensa y la integración tecnológica que asegure una superior estratégica y disuasiva», apuntó. Enfatizó que las nuevas generaciones de aviadores serán «el principal vector de transformación» porque lideran la integración de sistemas avanzados. El nuevo comandante subrayó que «la seguridad, el desarrollo y la estabilidad del país exigen una fuerza aérea moderna, eficiente y con capacidades crecientes».

Trayectoria militar y formación

Contreras León Carty nació el 20 de marzo de 1966 en Lima. Se graduó en 1988 de la Escuela de Oficiales de la FAP como piloto de caza y ala de oro de su promoción. Recibió la condecoración de «Defensor Calificado de la Patria» por su participación en el Conflicto del Cenepa. Su carrera incluye cargos como Jefe del Estado Mayor del Comando Operacional Aéreo, Director General de Personal y Director General de Logística.

El general es licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial y tiene una maestría en Estudios Estratégicos del Instituto Universitario Naval de Buenos Aires. También posee un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.