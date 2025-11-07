Las Reinas de Corazones 90s quieren desfilar con Shakira en su concierto en Lima

Las integrantes de Reinas de Corazones 90s se han unido al movimiento de fans peruanos que buscan acompañar a Shakira en su esperado concierto en Lima, como parte del segmento especial que la artista realiza en cada país, donde invita a un grupo de seguidoras a caminar con ella hacia el escenario.

“Shakira acostumbra a entrar al concierto acompañada de un grupo de fans vestidas igual que ella, formando parte de su manada. Es un momento muy simbólico, porque representa la energía femenina que la rodea en cada show”, comenta Anahí de Cárdenas, una de las protagonistas de Reinas de Corazones 90s, actualmente en temporada en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza.

Por su parte, Mayra Goñi agrega: “Queremos ser parte de esa experiencia y representar a las mujeres peruanas con fuerza y alegría. Nos hemos animado a etiquetar a Shakira y a @masterliveperu para que nos vean y ojalá nos elijan. Sería un sueño caminar con ella en su concierto”.

La convocatoria forma parte de la dinámica que los seguidores de la artista están replicando en todo el mundo. Las Reinas invitan a sus seguidores a sumarse al reto en redes sociales usando el hashtag #QueremosCaminarConShakira y etiquetando a @shakira y @masterliveperu.

Mientras tanto, el elenco continúa presentándose con gran éxito en la Cúpula de las Artes con el show Reinas de Corazones 90s, donde reviven los mayores hits femeninos de la década.