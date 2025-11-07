Universitario empató con Garcilaso 0-0 en celebración del Tricampeonato con su hinchada

CARLOS HIDALGO

Pese a tener un Estadio Monumental de Ate lleno, Universitario no pudo sacarle lustre a su Tricampeonato logrado por anticipación, al empatar 0-0 con Deportico Garcilaso del Cusco, que al sacar este punto, confirmó su participación en la Copa Sudamericana del 2026. El árbitro fue Jordy Espinoza.

En los 45’ iniciales, Universitario intentó tomar el control de las acciones para llegar con peligro a la calla de Patrick Zubczuk, pero no tuvo claridad y la claridad para embocarla a la red. Sorprendió mucho que Jorge Fossati ubicara desde el inicio a Edison Flores en lugar de Jairo Vélez.

Para el complemento, y con la presión de la hinchada, los cremas aceleraron sus avances para buscar el ansiado gol, que no llegó, no resultando los cambios efectuados por Fossati. Garcilaso se dedicó bien a defender su área, sabiendo que este punto le daba la clasificación y logró mantener el 0-0 hasta el final.

Terminado el partido se procedió a la entrega de medallas y el trofeo de campeón a Universitario de Deportes, en medio del júbilo de sus hinchas que se quedaron para celebrar el Tricampeonato.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Vargas; Santamaría (Rivera), Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Castillo), Ureña, Concha (Vélez), Inga; Valera (Churín) y Flores (Costa). DT: J. Fossati.

GARCILASO: Zubczuk; Portales, Canales, Salazar, Lojas, Núñez; Páucar, Beltrán, Sandoval (Moreno); Naya (Gómez) y Erustes (Sinisterra). DT: C. Bustos.

ÁRBITRO: Jordy Espinoza

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate