Jóvenes del 100 % de provincias y distritos de frontera participarán en examen de Beca 18

Un total de 97 528 son aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección, 65 % más respecto a la convocatoria pasada.

La prueba se desarrollará el domingo 16 de noviembre, de forma presencial y simultánea, en 180 locales a nivel nacional.

Llega a todo el país. Este domingo 16 de noviembre se realizará el Examen Nacional de Preselección (ENP) más grande en la historia de Beca 18, que alcanzará una cobertura total a nivel nacional con participantes que provienen del 100 % de provincias (196) y de distritos fronterizos del país (84).

En total, 97 528 peruanos fueron declarados aptos para rendir la evaluación y seguir en competencia por una de las 20 000 becas integrales que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. La lista de aptos está publicada en: www.pronabec.gob.pe/beca-18/.



El número de participantes aptos creció en 65 % con relación a la convocatoria anterior, lo que refleja el impacto del programa en todo el territorio nacional y el esfuerzo por la oportunidad de estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado. La cantidad ha crecido en todas las regiones del país, destacando Ica con un 108 % más de participantes; Lima, con un 97 %; Callao, con 92 %; y Piura y Arequipa, con 83 % de aumento cada una.

Asimismo, 6 de cada 10 participantes son mujeres, lo que consolida la tendencia de mayor participación femenina en los concursos del Pronabec. Respecto a la edad, el 80 % es menor de edad, el 13 % tiene 18 años y el 7 % de 19 años a más.



En la modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 630 inscritos dominan 21 lenguas originarias de primera prioridad como ashaninka, awajún, kukama kukamiria y matsigenka. Además, 3971 participantes hablan lenguas de segunda prioridad como quechua, aimara, jaqaru y kawki.



Asimismo, 532 postulantes con discapacidad fueron declarados aptos y contarán con asistencia y condiciones adecuadas durante la jornada de evaluación, garantizando un proceso inclusivo y equitativo.



Nueva generación de talentos



El ENP medirá las competencias matemáticas y de comprensión lectora, y se desarrollará de manera presencial y simultánea en 180 locales de evaluación distribuidos en todo el país, los cuales fueron seleccionados estratégicamente para facilitar el desplazamiento de los participantes.



Pronabec ha dispuesto estrictas medidas de seguridad y transparencia antes, durante y después del proceso. El objetivo es asegurar una evaluación justa que permita identificar a la nueva generación de becarios de Beca 18, quienes accederán a la educación superior y contribuirán con su formación al desarrollo del país.



Los resultados de la primera etapa del proceso que consideran el puntaje obtenido en el examen y los puntos adicionales por condiciones priorizables, se publicarán el 22 de diciembre en la página oficial www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Ante consultas adicionales, deben escribir a www.facebook.com/PRONABEC, al WhatsApp 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18 o a la central telefónica (01) 612 8230.

VIDEO El ENP más grande de Beca 18: www.youtube.com/watch?v=X1Nbt1zpHHQ