Jerí anuncia «pasos acelerados» hacia la grandeza del Perú con énfasis en las regiones

Tras firmar la Adenda N.º 5 del Terminal Portuario de Matarani, José Jerí anunció acciones firmes para impulsar el desarrollo integral del país.

El presidente José Jerí afirmó hoy que durante su gestión se tomarán acciones firmes y aceleradas para conducir al Perú hacia la grandeza que merece. El mandatario sostiene que el país cuenta con todas las condiciones y fortalezas para alcanzar ese objetivo. Pese al carácter transitorio de su gobierno, anunció que actuará con intensidad y decisión. «Nuestro país tiene un destino de grandeza, y siempre ha sido así. Los pasos que estamos dando deben ser firmes y acelerados para llevarnos hacia ese norte, hacia ese puerto que todos compartimos: la grandeza del Perú», declaró.

Facultades legislativas para acelerar medidas

Jerí anunció que ha dispuesto una serie de acciones que serán oficializadas en los próximos días. Para ello, solicitará facultades legislativas al Congreso de la República. «Hemos dispuesto una serie de acciones que en los próximos días serán oficializadas mediante las facultades que estamos solicitando al Congreso, las que nos permitirán avanzar con determinación por ese camino», enfatizó. El presidente brindó estas declaraciones tras liderar la ceremonia de suscripción de la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, en Arequipa.

Apuesta por el desarrollo regional

El mandatario destacó que el desarrollo del Perú será integral, equilibrado y con alcance a todas las regiones. «Nuestras potencialidades están en nuestras regiones. Cada una posee características y ventajas únicas, y es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos», expresó desde Palacio de Gobierno. Jerí remarcó que estas políticas descentralizadas debieron impulsarse hace mucho tiempo. Su gobierno asume ese compromiso con decisión y sentido de urgencia. «Este es un gobierno firme y decidido a tomar las acciones que el país necesita. Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a acelerar al máximo», puntualizó.