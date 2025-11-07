INPE facilitó a la Fiscalía el allanamiento de una celda del penal de Lurigancho

INPE facilitó a la Fiscalía el allanamiento de una celda del penal...

Durante un allanamiento en la celda del interno Richard Collins Berríos (a) «Richi» en el penal de Lurigancho, se encontró libretas con anotaciones telefónicas y números de DNI de diferentes personas, presuntamente serían sus víctimas de extorsión.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que durante la madrugada, facilitaron el ingreso al penal de Lurigancho a la fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, para realizar un allanamiento.

La intervención se realizó en la celda del interno Richard Collins Berríos (a) «Richi», del pabellón 11, procesado por tráfico ilícito de armas y otros delitos.

Se hallaron 4 libretas (3 pequeñas y 1 grande) con anotaciones telefónicas, números de DNI y las identidades de diversas personas.

El INPE continuará redoblando esfuerzos en la lucha contra la extorsión y brindará las facilidades a las autoridades para contribuir a la seguridad ciudadana.

Richard Collins Berríos es acusado presuntamente de participar en el crimen del hermano de uno de los cantantes de la orquesta salsera Zaperoko en el Callao, Marvin Salas ocurrido el 27 de diciembre del 2023.