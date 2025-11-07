Fiscalía solicita prisión preventiva para Betssy Chávez tras asilarse en embajada de México

Juez supremo Juan Carlos Checkley fijó audiencia para este jueves 13 de noviembre mientras la expremier permanece refugiada en la sede diplomática mexicana en Lima

El Ministerio Público pidió cambiar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra la exjefa del gabinete Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El juez supremo Juan Carlos Checkley programó la audiencia para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 am. La solicitud fiscal se presentó tras el intento de fuga de Chávez, quien se asiló en la embajada de México en Lima.

El proceso judicial y las restricciones actuales

Chávez Chino está siendo juzgada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un juicio oral. Sin embargo, Checkley mantiene la competencia como juez de investigación preparatoria para decidir sobre las medidas limitativas de libertad. La procesada afronta actualmente una comparecencia con restricciones que le prohíben ausentarse de su localidad de residencia. Debe cumplir con control biométrico mensual y presentarse cuando la Fiscalía o el Poder Judicial la citen.

La acusación por rebelión

La Fiscalía sindica a la exministra como coautora del delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso y ordenó la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estos actos configuran el golpe de Estado por el cual ambos son procesados. Chávez ocupaba el cargo de primera ministra en ese momento.

El asilo mexicano

El canciller Hugo de Zela informó el lunes que el gobierno mexicano acogió a Chávez en su embajada. México debe decidir este viernes si otorga el salvoconducto que permitiría a la exfuncionaria abandonar el país.

La concesión del asilo político marca un giro en el caso. La audiencia del jueves determinará si el Estado peruano puede ejecutar una orden de prisión preventiva mientras la procesada permanece bajo protección diplomática extranjera.