Dictan detención preliminar contra red criminal «Los seductores de Puente Piedra» que explotaba sexualmente a menores de edad

Cinco presuntos integrantes de la organización criminal «Los seductores de Puente Piedra» quienes explotaban sexualmente a menores de edad bajo amenazas, a cambio de beneficios económicos, fueron detenidos en un operativo ejecutado por el Ministerio Público de Lima Noroeste con el apoyo de la Policía Nacional.

Se trata de Juan Villacorta, Lourdes Carbajal, Sandra Gastelu, Wilma Gómez y Juan Dávila, quienes se encuentra detenidos y son interrogados por el personal de la Fiscalía.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Equipo 3 de Lima Noroeste ejecutó la detención preliminar judicial de cinco presuntos integrantes de la organización criminal «Los seductores de Puente Piedra», dedicada al delito de trata de personas en agravio de menores de edad.

Según la investigación del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, esta red criminal captó a una menor de edad aprovechando su vulnerabilidad para someterla a la explotación sexual.

Luego, con amenazas, habrían obligado a la agraviada a mantener relaciones sexuales con sujetos en diversos hospedajes de Puente Piedra, obteniendo un beneficio económico a cambio de estos actos ilícitos.

Como parte de la investigación, también se ejecutó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados a los imputados, ubicados en los distritos de Ancón, Puente Piedra y Cercado de Lima.

Frente a este resultado, el fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, reiteró el firme compromiso del Ministerio Público para enfrentar a las redes criminales en el país.