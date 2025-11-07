Detonan explosivo en vivienda del alcalde de Huarmey: fiscalía investiga extorsión

Cavino Simeón despertó con la detonación. Desconocidos dejaron municiones y una nota amenazante. La Fiscalía investiga extorsión mientras peritos analizan los restos del artefacto.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey investiga un atentado con explosivos contra el alcalde provincial Cavino Simeón por presunto delito de extorsión. El burgomaestre escuchó una fuerte detonación mientras descansaba en su vivienda. Al levantarse encontró una hoja con escrituras y presuntas municiones dentro de su casa. Fuera del inmueble, la policía halló restos de cordón detonante y fragmentos del material explosivo. El estallido nocturno no dejó heridos, aunque sí daños materiales e impacto psicológico en la familia del alcalde.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal de Huarmey investiga y realiza diligencias por el delito de extorsión en agravio del alcalde distrital Cavino Simeón, tras sufrir un atentado con explosivos en el frontis de su domicilio. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey, a cargo… pic.twitter.com/FwmgaSudqH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 6, 2025

Primeras diligencias en marcha

La fiscal provincial Érika Liana Hidalgo Tello ordenó acciones urgentes con el Área de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Los investigadores deben recabar la declaración del alcalde sobre los hechos y posibles amenazas previas. Los agentes de criminalística realizarán un análisis exhaustivo de la escena para determinar el tipo exacto de explosivo y el método de detonación.

Los peritos efectuarán la pericia balística de las municiones y cordones detonantes. Este examen permitirá conocer el calibre y el origen del material. La fiscalía ordenó además buscar cámaras de seguridad cercanas para identificar movimientos sospechosos antes del estallido.

Búsqueda de testigos y alarma ciudadana

Las autoridades trabajan en ubicar testigos que presenciaron la explosión o vieron personas extrañas merodeando. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar el estallido. Cualquier testimonio será fundamental para avanzar en la investigación.

El atentado generó consternación entre los pobladores de Huarmey. Los habitantes exigieron mayor seguridad y presencia policial en la provincia. Hasta el momento no se identificó a los autores. La investigación busca determinar si el hecho está vinculado con grupos dedicados a la extorsión, modalidad delictiva que ha incrementado su presencia en distintas zonas del país. La detonación encendió las alarmas sobre el riesgo que enfrentan las autoridades locales frente a la delincuencia organizada.