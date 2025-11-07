Selección Peruana inició trabajos en la Videna para partidos amistosos ante Rusia y Chile

Hoy viernes, la Selección Peruana comenzó sus entrenamientos en las instalaciones de La Videna en San Luis, con miras a los amistosos programados desde la semana que viene ante Rusia el próximo miércoles 12 en San Petersburgo y el martes 18 frente a Chile en Sochi, respectivamente.

La Blanquirroja contó con la presencia del arquero Pedro Gallese, quien comenzó los trabajos bajo las órdenes de Manuel Barreto. Cabe recordar que el “Pulpo” no estuvo presente en la última fecha FIFA, y está ahora en condición de libre, tras culminar su vínculo con el Orlando City de la MLS.

Además de Gallese, se sumaron a las prácticas los jugadores Piero Cari, Renzo Garcés y Kevin Quevedo (Alianza Lima), Matías Lazo y Jhony Vidales (Melgar), así como Carlos Cabello (ADT de Tarma). Se espera que, tras los compromisos de hoy viernes, los jugadores de Universitario y Sporting Cristal se integren a los entrenamientos de este sábado, ya que por la tarde estarán viajando a Rusia, con escala previa en dos países. .

Respecto a la no convocatoria del volante Felipe Chávez, que milita en el Bayern Múnich de Alemania, fue descartado para estos cotejos amistosos debido a una lesión. Precisamente, el referido jugador terminó sentido tras el partido ante Chile en septiembre pasado.

Desde entonces, Chávez se ha perdido varios encuentros con el Bayern Múnich, tanto en el torneo alemán como en la Youth League (Champions League Juvenil). El otro jugador que no fue considerado es Oliver Sonne, quien desde su retorno tras la última Fecha FIFA no ha sumado minutos con el Burnley de la Premier League.