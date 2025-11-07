Cusco F.C. goleó a Sport Boys 3-0 y recuperó el segundo lugar del Acumulado

CARLOS HIDALGO

Hizo la tarea en casa. Cusco F.C. derrotó con comodidad a Sport Boys 3-0, resultado que le permitió retomar el segundo lugar en el Acumulado, manteniendo los dos puntos de ventaja sobre Alianza Lima (67-65) a una fecha del final del Clausura. Le bastará un empate en su visita a Sport Huancayo para esperar al ganador de Cristal-Alianza en los Playoffs, y definir si será Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

A los 24’ Facundo Callejo con golpe de cabeza mandó el balón a la red, tras buen centro de Iván Colman, dándole ventaja a Cusco F.C., con el cual se fueron al descanso. A los 50’ una falta de Benjamín Villalta a Facundo Callejo en el área y tras revisión en el VAR, el árbitro Julio Quiroz sancionó penal para los “Dorados”. Iván Colman ejecutó y con remate fuerte batió al arquero Steven Rivadeneyra para el 2-0.

El tercero llegó a los 66’ nuevamente por acción de Facundo Callejo, aprovechando un servicio largo del arquero Pedro Díaz. Luego de ello se paralizó el partido por unos minutos, debido a una intensa lluvia que cayó en la ciudad cusqueña, reanudándose luego pero el marcador no se movió.

ALINEACIONES

CUSCO F.C.: Díaz;Silva (da Silva), Fuentes, Gamarra (Custodio), Ampuero; Ruidias (Zevallos), Valenzuela (Aucca), Diez Lino, Colman, Colitto y Callejo (Tévez). DT: M. Rondelli.

SPORT BOYS: Rivadeneyra; Saba (Rodríguez), Alvarado, Villalta, Carvajal; Mora, Solís, da Campo (Salazar), López, Alarcón (Ríos) y Nequecaur (Martínez). DT: J.C. Cabanillas.

ÁRBITRO: Julio Quiroz

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco