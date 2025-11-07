Congreso exige que canciller De Zela explique crisis diplomática con México por asilo a Betssy Chávez

El legislador Edward Málaga-Trillo presentó una moción para que el ministro de Relaciones Exteriores informe sobre el caso que provocó la ruptura de relaciones entre Perú y México

El Congreso impulsa una moción para que el canciller Hugo de Zela concurra al Hemiciclo y explique la crisis diplomática desatada tras el asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino.

La iniciativa busca conocer las acciones del Ejecutivo frente a la protección que brinda la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la exfuncionaria. El pedido surge luego de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México y el Parlamento declarara persona non grata a Sheinbaum.

Moción busca transparencia sobre ruptura diplomática

El congresista no agrupado Edward Málaga-Trillo presentó la Moción de Orden del Día que exige la comparecencia del canciller. El documento repasa la ruptura tras confirmarse que Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. También menciona el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum al expresidente Pedro Castillo.

La moción plantea interrogantes sobre las implicancias de la Convención de Caracas. Además cuestiona si existe algún peligro respecto a los mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico.

Cinco puntos clave que debe responder Cancillería

El Parlamento solicita información mediante un pliego de cinco preguntas. Primero exige una cronología de la solicitud de asilo de Chávez Chino con fechas y autoridades intervinientes. Segundo, pide la evaluación jurídico-diplomática sobre el salvoconducto considerando la Convención de Caracas.

El tercer punto busca conocer el impacto sobre la Alianza del Pacífico y la relación económica-comercial. El cuarto aborda las medidas de protección consular y asistencia a peruanos en territorio mexicano. La quinta pregunta evalúa llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que constituye un abuso de la figura del asilo político.

Congreso declara persona non grata a Sheinbaum

El jueves 6 de noviembre el Congreso aprobó con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo. La decisión responde a sus declaraciones sobre la situación política peruana.

Los legisladores cuestionan que desconozca la legitimidad de la expresidenta Dina Boluarte y se refiera a Pedro Castillo como presidente legítimo. Consideran esta posición una falta de respeto a la institucionalidad democrática peruana.