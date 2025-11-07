Capturan a clan familiar de la banda criminal «Perú Unidos», dedicados al cobro de cupos a transportistas en el Callao

En un operativo conjunto en el Callao, personal del Ministerio Público y la Policía Nacional, capturaron a un clan familiar que integraba la banda criminal «Perú Unidos», dedicados presuntamente al cobro de cupos a los transportistas de seis empresas de la zona, con montos de entre cinco y ocho soles diarios y que habría generado ingresos aproximados de S/ 1.8 millones, desde el 2024.

El Segundo Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, consiguió la detención preliminar judicial de los presuntos miembros de la banda criminal ‘Perú Unidos’, dedicada a los delitos de extorsión y tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con la tesis fiscal, se trata de un clan familiar que cobraba cupos a conductores de combi de seis empresas de transporte en la zona, con montos de entre cinco y ocho soles diarios. Los transportistas afectados circulaban, además, por las rutas del Callao, Breña, Ventanilla y otros distritos.

La red criminal habría operado desde el año 2024 y, producto de las extorsiones, habría generado ganancias aproximadas de S/ 1.8 millones a la fecha. También se dedicaría a la venta de clorhidrato de cocaína y marihuana.

En la diligencia participan, asimismo, 15 fiscales especializados, quienes también ejecutaron una orden de allanamiento contra 11 inmuebles ubicados en los distritos del Callao, Ventanilla, San Borja y Chorrillos.

Asimismo, se contó con el apoyo de personal de la Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc), Unidad Policial Canina (Unipocan), Unidad de Seguridad del Estado (USE), Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), entre otros.

El fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, supervisó el operativo y expresó que el Ministerio Público se encuentra comprometido con la lucha frontal para desarticular las redes criminales en el territorio nacional.