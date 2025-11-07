 Banda de ancianos roba más de seis mil soles en productos de botica en San Miguel

Cuatro adultos mayores ejecutaron un plan coordinado para sustraer productos dermatológicos de alto valor mientras distraían a la empleada del local



Una banda integrada por cuatro adultos mayores robó más de seis mil soles en productos dermatológicos de una botica ubicada en la cuadra 28 de la avenida La Marina, en San Miguel. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la operación completa, que duró menos de dos minutos y evidenció un plan coordinado donde cada integrante cumplió un rol específico para consumar el delito.

La distracción como estrategia principal



El primer anciano ingresó al local y comenzó a consultar por un medicamento para un supuesto dolor en la cadera. Solicitó múltiples productos que estaban en la parte baja de la vitrina, obligando a la vendedora a permanecer agachada durante varios minutos. «El señor me llevó hacia el lado de prestobarbas y me mantuvo agachada. Me pedía que le saque una y otra presentación», relató la empleada a Panamericana Televisión.

Mientras tanto, un segundo miembro de la banda fingía hablar por teléfono cerca del área de atención. Este sujeto manipulaba sus llaves y generaba ruido deliberadamente para encubrir las acciones de sus cómplices y evitar que la trabajadora advirtiera el robo en curso.

El robo de productos de alto valor



Los otros dos integrantes —un hombre y una mujer que vestían gorras para ocultar su identidad— aprovecharon la distracción para forzar una vitrina en zona restringida. Extrajeron productos dermatológicos de mayor costo, principalmente bloqueadores solares y cremas para el cuidado de la piel, guardándolos en una bolsa negra que llevaban preparada.

«Vaciaron las líneas de dermo y unas ampollas nuevas demasiado caras. El cálculo ya supera los seis mil soles», denunció la agraviada. La trabajadora agregó que el primer anciano preguntó al final si aceptaban dólares y se retiró, mientras que el otro consultó sobre servicios de inyectables antes de abandonar también el local.

Un patrón delictivo en aumento



Comerciantes y trabajadores de farmacias de la zona han reportado que estos robos ocurren con frecuencia, incluso durante el estado de emergencia. Los delincuentes utilizan su apariencia de adultos mayores como estrategia para evitar sospechas, vistiendo ropa formal y actuando con aparente tranquilidad.

En junio pasado, dos adultos mayores fueron intervenidos en Miraflores cuando intentaron robar pertenencias de asistentes a eventos sociales. Las cámaras de seguridad permitieron identificar su metodología, y la Policía Nacional logró frustrar el robo tras la alerta de los presentes. Una mujer fue detenida en un vehículo donde presuntamente esperaba al resto del grupo para facilitar la huida.