250 mil becas con certificación válida para carrera pública magisterial

Podrán seguir en forma virtual y gratuita cursos sobre habilidades socioemocionales y habilidades digitales

Convenio entre el Minedu y la Fundación Romero contribuirá a reforzar las competencias profesionales de los maestros

Gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación (Minedu) y la Fundación Romero, los docentes del país tienen a su disposición un total de 250,000 becas para seguir, de forma gratuita, cursos sobre habilidades socioemocionales y habilidades digitales, los cuales cuentan con certificación oficial y son válidos para ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Los docentes que se inscriban en los cursos virtuales y cumplan con desarrollar las materias en la cantidad de horas prevista podrán obtener una certificación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que es válida para concursar y ascender en la CPM.

Al invitar a los maestros a hacer uso de estas becas para reforzar sus competencias profesionales, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el magisterio es un elemento fundamental del servicio educativo y que el Minedu continuará trabajando para revalorar su labor e impulsar la formación docente con el fin de ofrecer a los estudiantes una educación de calidad.

El Programa de actualización en Habilidades Socioemocionales tiene una duración de 113 horas y abarca Desarrollo personal integral, Comunicación estratégica organizacional y Estrategias para la eficiencia profesional.

Por otra parte, el Programa de actualización en Habilidades Digitales se dicta en 123 horas y comprende los temas de Innovación y desarrollo de negocios; Transformación digital ágil y Gestión financiera para no financieros.

Los docentes que desean obtener de manera gratuita una beca deben acceder al enlace https://www.becasgruporomero.pe/becas-docentes/