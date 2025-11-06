Roma de Italia y Real Betis de España sacaron triunfos en la Europa League

Se jugó la cuarta fecha de la Europa League, y entre los resultados más destacables figuran los triunfos alcanzados por la Roma de Italia en su visita al Glasgow Rangers de Escocia por 2-0, lo mismo que el Real Betis de España que de local en Sevilla derrotó al Olympique Lyon de Francia por idéntico marcador de 2-0.

Los romanos que sintieron la ausencia de Paulo Dybala, resolvieron el partido a su favor en el primer tiempo, con los goles del argentino Matías Soulé a los 13’ y Lorenzo Pellegrino a los 36’. Con este triunfo Roma sumó 6 puntos (puesto 18), mientras que el Glasgow Rangers sigue sin sumar punto alguno y cierra la tabla en el puesto 36.

En el Benito Villamarín, Real Betis con tantos también logrados en la primera etapa, supero al Olympique Lyon de Francia 2-0, gracias a los goles del marroquí Abde Ezzalzouli a los 30’ y el brasileño Antony a los 35’. En la tabla, los béticos suman 8 puntos (puesto 9), mientras el Lyon se quedó en 9 unidades (puesto 7).