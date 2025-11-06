Ministerio de Cultura articula con 51 entidades públicas para implementar estrategia contra el racismo

Las acciones contra el racismo incluyen capacitaciones a servidores públicos, campañas de sensibilización y coordinación con el Ministerio Público



El Ministerio de Cultura avanza en la implementación de la Estrategia Multisectorial ‘Perú sin Racismo‘ al 2030 tras articular acciones con 51 entidades públicas de tres regiones del país. Las reuniones en Moyobamba, Tarapoto, Arequipa y Huaraz generaron más de cien acuerdos orientados a prevenir y erradicar la discriminación étnico-racial en el Perú.

Capacitación a funcionarios públicos

Los acuerdos priorizan la formación de servidores públicos a través de los cursos virtuales ‘ABC de la Interculturalidad’ y ‘Hablemos de racismo’. Esta medida busca sensibilizar a los trabajadores del Estado sobre la diversidad cultural del país. Las entidades participantes en San Martín, Áncash y Arequipa se comprometieron a implementar estos programas formativos para que los funcionarios reconozcan y combatan prácticas discriminatorias en sus instituciones.

Señalización y campañas de sensibilización

Otro acuerdo relevante contempla la instalación de señaléticas en instituciones públicas y privadas. Esta medida pretende visibilizar el compromiso contra el racismo en espacios de atención ciudadana. Las campañas de sensibilización sobre diversidad cultural complementarán estas acciones.

Las regiones también acordaron crear espacios de articulación interinstitucional para implementar la estrategia. Estos mecanismos permitirán coordinar esfuerzos entre distintos sectores del Estado.

Línea gratuita y coordinación con Fiscalía

Los gobiernos regionales se comprometieron a difundir la línea gratuita 1817 del servicio Alerta contra el Racismo. Este canal permite denunciar casos de discriminación étnico-racial en todo el territorio nacional.

La coordinación directa con el Ministerio Público representa otro avance significativo. Esta articulación busca garantizar una atención rápida y efectiva a las denuncias de discriminación. El compromiso interinstitucional pretende que los casos de racismo no queden en la impunidad.

La Estrategia Multisectorial ‘Perú sin Racismo’ al 2030 involucra ahora a 51 entidades de tres regiones. El Ministerio de Cultura reafirma así su compromiso con la erradicación de toda forma de discriminación en el país.