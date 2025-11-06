Manuel Barreto entregó lista de convocados para amistosos de Perú ante Rusia y Chile

Con algunas sorpresas y retornos, el técnico Manuel Barreto dio a conocer la lista de convocados para los dos partidos amistosos que jugará la Selección Peruana ante Rusia el miércoles 12 en San Petersburgo, y frente a Chile el martes 18 en Sochi, ambos en territorio ruso. Adrián Ugarriza, Fabián Gruber, Carlos Cabello, Cristian Carvajal y Jhonny Vidales las novedades, mientras Pedro Gallese, Piero Quispe y el mismo Yordy Reyna los retornos a la Blanquirroja.

Se incluyeron Sparrings, como el arquero César Bautista (Cristal), el delantero Jair Moretti (Cristal), el defensa Rafael Guzmán (Universitario) y Francesco Andrealli (Como-Italia), quiénes tendrán oportunidad de tener el roce con los jugadores de experiencia..

La lista es la siguiente:

ARQUEROS: Pedro Gallese (sin club), Diego Enríquez (Cristal), Diego Romero (Banfield-Arg). DEFENSAS: Miguel Araujo (Cristal), Luis Abram (Cristal), Renzo Garcés (Alianza), Fabio Gruber (F.C. Nuremberg-Alemania), César Inga (Universitario), Marías Lazo (Melgar), Cristian Carvajal (Sport Boys), Marcos López (Copenhague-Dinamarca).

VOLANTES: Erick Noriega (Gremio-Brasil), Jesús Pretell (Cristal), Martín Távara (Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza), Max Loren Castro (Cristal), Carlos Cabello (ADT). DELANTEROS: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú-Rusia), Adrián Ugarriza (Hapoel-Israel), Kevin Quevedo (Alianza), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-Canadá), Bryan Reyna (Belgrano-Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC-Letonia), Jhonny Vidales (Melgar).