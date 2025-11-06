La cantante, compositora y productora Rosalía, ganadora del premio Grammy®, lanza su nuevo álbum Lux

ROSALÍA, la cantante, compositora y productora ganadora del premio GRAMMY®, ha lanzado su esperado nuevo álbum LUX, su cuarto trabajo de estudio, inmersivo e innovador, a través de Columbia Records.

El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.

LUX ha recibido de inmediato una gran acogida por parte de la crítica.

ROSALÍA presentó LUX por primera vez con la gran pieza orquestal “Berghain”, cuyo video fue producido por CANADA y dirigido por su colaborador habitual Nicolás Méndez, conocido por dirigir Malamente, TKN y Pienso En Tu Mirá. Filmado en Varsovia (Polonia), el video narra la historia de una mujer que atraviesa el duelo mientras intenta sanar su corazón roto, y que finalmente encuentra consuelo y curación a través de su espiritualidad.

El pasado miércoles, ROSALÍA presentó LUX al completo por primera vez ante fans y amigos en el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), en su ciudad natal, Barcelona.

ROSALÍA es una artista y productora ganadora de dos premios GRAMMY® y trece Latin GRAMMY®, que está redefiniendo el pop global con una fusión musical audaz y un lenguaje visual único. Su álbum El Mal Querer marcó un antes y un después al reinterpretar el flamenco para una nueva era, y le valió un GRAMMY y ocho Latin GRAMMYs, incluyendo Álbum del Año, convirtiéndola en la primera artista en español nominada a Mejor Artista Nueva en los GRAMMYs.

En 2022, lanzó MOTOMAMI, un disco que escribió, interpretó, grabó y produjo ella misma; debutó en el puesto #1 del Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta del año en Metacritic, y dio vida a su exitosa gira mundial MOTOMAMI WORLD TOUR, con todas las entradas agotadas.

Más allá de la música, ROSALÍA se ha consolidado como un ícono de la moda y la cultura. Acaparó la atención mundial en la Met Gala 2025, luciendo un vestido personalizado de Balmain que fue destacado en Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y muchas otras publicaciones.

También fue protagonista de la campaña de Calvin Klein para el otoño de 2025 y es embajadora global de New Balance. Además, ROSALÍA hará su debut como actriz en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará en 2026.

Las ediciones en CD y vinilo de LUX incluyen tres canciones exclusivas, invitando a los oyentes a disfrutar del álbum en su forma más inmersiva.

Track List

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni [Physical Exclusive] Sauvignon Blanc Jeanne [Physical Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Physical Exclusive] La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

Credito: Noah Dillon