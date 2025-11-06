Fiscalía logró 9 meses de prisión preventiva para adolescente que habría asesinado a su ex pareja menor de edad

Un adolescente que habría asesinado a su ex pareja una menor de edad en una vivienda en la asociación de vivienda Señor de los Milagros en Manchay del distrito de Pachacamac, cumplirá nueve meses de prisión preventiva.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lurín logró que se dicte la medida coercitiva contra Jhon E. S. H. por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en agravio de la menor de Ayleen B. Q. (15).

Las investigaciones señalan que el 1 de octubre de 2025, un familiar de la agraviada encontró el cádaver de la menor Ayleen acuchillado en diversas partes del cuerpo, en el domicilio del procesado, ubicado en la asociación de vivienda Señor de los Milagros – Manchay – distrito de Pachacamac.

En la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal adjunto provincial Yan Pitter Blas Ramos, sustentó los hechos describiendo que, en Julio del 2024, la menor agraviada conoció por las redes sociales al investigado Jhon E. S. H (16), con quien habría iniciado una relación de enamorados al mes siguiente de conocerlo.

En febrero de 2025, el investigado terminó esa relación; sin embargo, la menor agraviada habría insistido para retomar la relación por lo que, el investigado aceptó, quedando como “amigos con derechos”. El 12 de septiembre, la menor tuvo un retraso mensual por lo que el sujeto le ofreció comprar una prueba de embarazo que nunca lo hizo.

El 1 de octubre del 2025, los padres y hermana de la menor agraviada salieron de casa como de costumbre, entonces, el investigado llegó y la menor agraviada, le abrió la puerta. Éste al darse cuenta que ella estaba sola, tuvieron relaciones sexuales y luego, él la habría acuchillado reiteradas veces hasta quitarle la vida. Inmediatamente, habría abandonado la escena del crimen.

Con las suficientes evidencias o elementos de convicción, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva logrando que se dicte nueve meses, tiempo que el investigado permanecerá en la cárcel para asegurar las investigaciones del hecho criminal.