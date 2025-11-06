Este viernes comienza Gran Final del Primer Nacional Descentralizado de Natación

La Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) realizará desde hoy viernes 7 aldomingo 9 de noviembre, en el Centro Acuático de la VIDENA, la Gran Final del 1er Campeonato Descentralizado de Natación 2025, el primer circuito nacional que ha logrado integrar a todas las regiones del país bajo un mismo espíritu: descentralizar el deporte y potenciar el futuro.

Tras un proceso clasificatorio que movilizó a más de 1,600 nadadores de 23 departamentos en ocho regiones, cerca de 200 deportistas han logrado su clasificación a la etapa final, representando a las cuatro grandes zonas competitivas del campeonato: Zona 1 (Lima), Zona 2 (Sur), Zona 3 (Norte) y Zona 4 (Oriente–Centro). Todos ellos llegarán a Lima con pasajes, hospedaje y alimentación cubiertos por la FDPN, reafirmando el compromiso institucional con la equidad de oportunidades para el desarrollo deportivo en todo el Perú.

“Este campeonato ha sido concebido como la piedra angular de la descentralización de la natación. Más que una competencia, es una celebración de unidad, de desarrollo y de talento de las nuevas generaciones”, destacó Rodrigo León Prado, presidente de la FDPN.

Programa de competencia

Viernes 7 de noviembre: Calentamiento 4:30 p.m. | Competencias desde las 6:00 p.m.

Sábado 8 de noviembre: Calentamiento 7:30 a.m. | Competencias desde las 9:45 a.m. (Ceremonia de inauguración)

Domingo 9 de noviembre: Calentamiento 7:30 a.m. | Competencias desde las 9:00 a.m.



Durante la ceremonia de inauguración —prevista para la mañana del sábado 8— se contará con la participación de diversas autoridades del deporte peruano, además de un desfile de las delegaciones que rendirá homenaje a las cuatro zonas del país, y contará con la presentación de la cantante Lita Pezo.

En paralelo al campeonato, del 6 al 8 de noviembre se desarrollará el I Congreso Descentralizado de Natación, con la participación de ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. El encuentro busca fortalecer la formación técnica y metodológica de entrenadores, promoviendo una gestión deportiva más profesional, inclusiva y sostenible.

Así mismo, La Gran Final premiará a los tres mejores clubes del medallero general y reconocerá al mejor nadador y nadadora de cada categoría (Infantil B y Juvenil A). Todas las pruebas serán finales por tiempo y cada nadador competirá con el uniforme oficial entregado por la federación.

Finalmente la Federación Deportiva Peruana de Natación expresa su especial agradecimiento a las marcas Rubert y Kino, auspiciadores oficiales del campeonato, por su compromiso con la descentralización y el desarrollo del deporte nacional. Su apoyo ha sido clave para hacer realidad este circuito que une al país a través del agua.