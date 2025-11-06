España: Enfermeras peruanas tendrán acceso laboral gracias a UNW

En el marco de su compromiso con la movilidad académica y profesional de su comunidad, la Universidad Norbert Wiener (UNW) fortalece su proyección internacional a través de una alianza estratégica con la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y el Grupo HM Hospitales de España, modelo de cooperación que abre una nueva puerta para la internacionalización del talento enfermero peruano.

Renzo Rojas, director de Internacionalización y Empleabilidad de la UNW, explicó que esta colaboración se sustenta en la confianza mutua entre las instituciones, tanto en la calidad académica como en una visión compartida de fortalecer la salud global. “Estamos brindando a nuestras estudiantes de Enfermería una oportunidad real de crecimiento profesional en un contexto internacional que demanda urgentemente personal calificado. España valora la formación, la ética y el perfil humano de nuestras enfermeras”, aseveró.

Esta iniciativa también garantiza canales de inserción laboral directa en los hospitales del grupo HM, que ofrece contratos de dos años renovables a las enfermeras peruanas. España enfrenta un déficit estructural de más de 100 000 enfermeras proyectadas en la próxima década, tanto en el sistema público como en el privado, debido al envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la jubilación de personal sanitario.

Este contexto abre una ventana de oportunidades laborales para las enfermeras latinoamericanas, cuyo perfil académico y humano encaja con las necesidades actuales del sistema de salud europeo.

Asimismo, HM Hospitales brinda asesoría personalizada a las enfermeras peruanas en el proceso de homologación, residencia y colegiatura profesional en España, así como acompañamiento en su adaptación cultural y profesional. Las áreas con mayor demanda incluyen hospitalización general, cuidados intensivos, urgencias, quirófano y atención al paciente crónico.

El Dato

De esta manera, la UNW reafirma su compromiso con la excelencia académica, la movilidad internacional y la empleabilidad global de sus egresadas, consolidando su papel como un puente entre el talento peruano y la demanda mundial de profesionales de la salud.