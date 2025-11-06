Condenan a 35 años de cárcel contra un sujeto que abusó sexualmente de una niña

Un sujeto que abusó sexualmente de su prima menor de edad en el interior de su inmueble en el distrito de San Luis, fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad y al pago de 20 mil soles de reparación civil a favor de la víctima.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro del Tercer Despacho, logró una sentencia condenatoria para Hans Román por el delito de violación sexual en agravio de su prima, de 11 años de edad.

Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Oswaldo Elías Taccsi Guevara, el imputado cometió el acto ilícito en dos oportunidades, ejerciendo amenazas y obligándola a guardar silencio sobre lo sucedido, en un domicilio ubicado en el distrito de San Luis.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Julio Ángel Feliciano Loarte Pretell sustentó los presupuestos de acuerdo a ley para la imposición de la medida restrictiva para el imputado. Entre las evidencias presentadas, se incluyó la declaración en entrevista única en cámara Gesell a la víctima, pericias psicológicas, declaraciones testimoniales y documentales.