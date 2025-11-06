Capturan en España al ‘Negro Marín’, brazo derecho del ‘Jorobado’, por 27 asesinatos en Lima Norte

El delincuente dirigía extorsiones y homicidios desde Madrid mediante tecnología digital. La Policía lo considera más peligroso que el ‘Monstruo’



La Policía Nacional del Perú logró la captura en Madrid de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, brazo derecho del criminal Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como el ‘Jorobado’. Este golpe desarticuló a Los Sanguinarios de la Construcción, organización responsable de al menos 27 asesinatos en 14 meses por el control de plazas en Lima Norte. Las autoridades consideran esta detención más importante que la del ‘Monstruo’, rival directo de esta banda.

Crímenes coordinados desde Europa



Marín Morón operaba desde España después de salir en libertad del penal de Challapalca en 2022. Desde el territorio europeo coordinaba extorsiones y homicidios contra transportistas y comerciantes en distritos como Comas y Carabayllo. El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, explicó que el criminal utilizaba herramientas básicas para sus operaciones ilegales.

«Venía desde allá, desde España, cometiendo ilícitos penales. Solo requería un equipo telefónico y una dirección IP», detalló el oficial en el programa Buenos Días Perú.

La banda Los Sanguinarios de la Construcción surgió en 2017 con el nombre Los Ticus. Tras el encarcelamiento del ‘Jorobado’, Marín Morón asumió el liderazgo operativo y reorganizó el cobro de cupos en obras y empresas de transporte urbano.

Interpol activa la captura



La División Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional trabajó con la División de Ciberdelincuencia de Madrid para localizar al delincuente. Interpol emitió una notificación roja el 30 de octubre solicitando su detención por organización criminal, homicidio y lesiones por arma de fuego. Estos delitos acarrean penas superiores a 20 años en el Perú.

Las investigaciones revelan que Marín Morón estuvo recluido en los penales de San Juan de Lurigancho y Challapalca. Al recuperar su libertad en 2022, retomó contacto con el ‘Jorobado’ para reactivar la estructura criminal.

Transportistas y trabajadores entre las víctimas



La violencia de Los Sanguinarios de la Construcción afectó principalmente a dirigentes de construcción civil, técnicos de cableado, transportistas y productores musicales. Los crímenes respondían a disputas territoriales con la organización del ‘Monstruo’ y al cobro forzoso de cupos.

Entre las víctimas destacan Robert Rioja Santa Cruz, encargado de una obra de construcción; Rutnam Berríos Pajuelo, conductor de la empresa Naranjito; y José Manuel Enríquez Rojas, técnico de Cable Cóndor. Todos fueron asesinados por resistirse a pagar extorsiones o por disputar el control de sindicatos y negocios.

La Policía Nacional coordina ahora la extradición de Marín Morón para que enfrente a la justicia peruana. Las autoridades anticipan más detenciones mientras continúan las investigaciones sobre esta red criminal.