Beto Sánchez busca consagrarse en la famosa Daytona Classic 24 Horas, en EE.UU.

Quiere hacer historia. El peruano Beto Sánchez, estará este fin de semana defendiendo a la bicolor en el Daytona Classic 24 Hours. La carrera de autos deportivos históricos (HSR) se llevará a cabo por undécima vez. Sánchez buscará ahora su consagración internacional en el Centro Mundial del Automovilismo.

Sánchez, estará a bordo del Mazda RX8 del 2001 motor renesis rotativo. En la conducción de la máquina 58 se alternará con el también peruano Carlos Lira del equipo de Lira Motorsports Ese auto fue del equipo Mazda oficial en la IMSA. Las 24 horas las dividen en 4 carreras de 6 hrs o de 2 de 6 o 3 de 4 horas dependiendo de la cantidad de inscritos.

La tradicional competencia tendrá como escenario el mítico circuito de Daytona International Speedway (DIS) de 5,73 kilómetros, pero con los dos óvalos más. El peralte del Ovalo se puede llegar a 280/290 k/h.

La Daytona Historics, una prueba puntuable para el campeonato y la serie de carreras de HSR, que se disputará desde el jueves 6 de noviembre hasta la tarde del sábado 8 en donde se ondeará la bandera a cuadros.

Beto, logró subir a lo más alto del podio en la clase Clio Cup por la quinta y final del torneo regional nacional de la CCTC. Con esa última participación a sumado cuatro primeros lugares consecutivos en la temporada, ganando de punta a punta todas las pruebas.

Además, el corredor huancaíno estuvo a nada de subir al podio en la cuarta ronda de la Copa AVA RX del Ronex Race. En la final cruzó la sentencia en la cuarta colocación a milésimas del tercer lugar.

Finalmente, estará en una nueva versión de las clásicas 6 Horas Peruanas del 29 de este mes en el Autódromo La Chutana. Formará equipo junto a su hijo Franco, quien debe venir especialmente a correr la competencia de larga duración.