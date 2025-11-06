Barco: «Es momento que Universitario lidere la posibilidad de buscar un nuevo operador»

Álvato Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, se refirió al tema de los derechos de televisión de los clubes, y lamentó que se vaya a perder «la gallina de los huevos de oro» y consideró que tendrán que comandar las negociaciones con un operador que pague puntualmente para la temporada 2026.

«Esta decisión que se dio en su momento de parte de la FPF ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esa gestión. Hoy, creemos que hemos perdido «la gallina de los huevos de oro», ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad», opinó Barco en Tiempo Crema.

Luego señaló: «Es un tema que se tendrá que ver con mucho detenimiento y ver si encontramos a otro potencial operador, que pueda tener los derechos de toda la liga. Creo que es momento que Universitario, a través de Franco, lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy».

Por último, Álvaro Barco, mencionó: «Si bien es cierto, la ‘U’ no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente».