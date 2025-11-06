América de Cali con Luis Ramos ganó a Boyacá Chicó 2-0 y se mete -por ahora- a los Cuadrangulares Finales

América de Cali con el peruano Luis Ramos de titular hasta los 66′, se metió a zona de clasificación para los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II luego de vencer hoy a Boyacá Chicó 2-0 en el partido pendiente de la fecha 18 que se jugó en el estadio La Independencia de Tunja.

Este triunfo que deja a los Escarlatas en el octavo puesto desplazando por la diferencia de gol a Alianza FC y ahora dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente instancia.

En la primera parte, Boyacá Chicó por poco sorprende a América en tan solo tres minutos de juego en una acción en la que Kevin Londoño sacó un remate que forzó a Jorge Soto a detener la pelota.

No obstante, América respondió a los dos minutos y sorprendió a Chicó en una jugada en la que Jhon Tilman Palacios recuperó en campo rival y se la cedió a José Cavadía que sacó un bombazo al ángulo para vencer al arquero Rogerio Caicedo. Era el 1-0 para el América.

Ya en la segunda parte, América volvió a generar una chance en el juego sobre el minuto 54 con Cristian Barrios que recibió solo, desbordó hacia adentro y sacó un zurdazo buscando el ángulo que se fue apenas por arriba.

En los minutos siguientes, América y Chicó se repartieron la posesión y recién hasta el minuto 85 se daría otra aproximación que sería de la visita en un contragolpe manejado por Rafael Carrascal y Cristian Barrios y luego pasó la pelota por Yojan Garcés quien se la dio a Jan Lucumí y finalizó la jugada con un remate que le quemó las manos al arquero Caicedo.

En el final, América sentenció el partido en un nuevo contragolpe en donde Dylan Borrero recibió la pelota y se llevó a dos jugadores del Chicó y definió al palo más lejano del arquero Caicedo. Con este resultado, los dirigidos por David González se medirá en la próxima fecha ante Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero, duelo en el que no pueden pinchar para seguir dependiendo de si mismo.