Advíncula rompe el silencio sobre su posible llegada a Alianza Lima

Luis Advíncula volvió a colarse en la conversación futbolera peruana en su paso por el programa Enfocados. Allí, el lateral de Boca Juniors habló de su presente en Argentina, el vínculo con la Selección Peruana y, por supuesto, los rumores que lo ubican de vuelta en la Liga 1. ¿Lo veremos pronto en Alianza Lima? ¿O su corazón todavía tira más para el lado celeste de Sporting Cristal? Las respuestas no fueron tan rotundas como muchos esperaban, pero sí dejaron bastantes pistas para armar el rompecabezas.

El rumor que creció sin invitación

Todo comenzó con un rumor que nació en medios argentinos, donde se lanzó la idea de que Alianza Lima estaría interesado en ficharlo para la temporada 2026. La noticia cruzó rápidamente la frontera y desató una ola de comentarios entre hinchas aliancistas que, con ilusión, se imaginaban al popular ‘Bolt’ defendiendo la banda derecha del equipo íntimo. Pero cuando le tocó hablar del tema, Advíncula fue directo, aunque sin cerrar ninguna puerta.

“Tengo contrato con Boca y espero terminarlo. No puedo decir ni sí ni no. Me encantaría volver de donde salí, pero no han hablado conmigo”. Y claro, cuando un jugador dice que “no han hablado conmigo”, está dejando claro que, por ahora, todo es humo.

Cristal como primera opción, aunque sin blindaje

Por otro lado, cuando la conversación se inclinó hacia sus preferencias si se diera un retorno al fútbol peruano, no dudó en remarcar su apego a Sporting Cristal, club con el que salió campeón y donde tuvo algunos de los momentos más sólidos de su carrera local. “Mi prioridad sería Cristal”, admitió sin rodeos, aunque inmediatamente agregó un matiz importante: “Pero si no me quieren, tengo que ver otras opciones”.

Sin señales desde Matute

Pese a toda la especulación, el propio Luis se encargó de aclarar que, al menos hasta el momento, no ha recibido ni un solo mensaje de parte de Alianza Lima.

Es cierto que el club íntimo está pensando en reforzarse para la temporada que viene, sobre todo en zonas clave como el lateral derecho, pero hasta ahora no parece haber habido ningún acercamiento formal. Al menos no con el jugador.

Boca, la Selección y la vida después del fútbol

Más allá de los temas domésticos, Advíncula también aprovechó para hablar sobre su actualidad en Boca Juniors. Aunque no vive su mejor momento en cuanto a continuidad, aseguró que está concentrado en cumplir su contrato, que todavía tiene un año más de vigencia. Y mientras muchos ven el cierre de un ciclo en Argentina, él prefiere ir paso a paso, sin desesperarse ni planear demasiado a largo plazo.

También habló de la Selección Peruana, donde no ha sido considerado por Manuel Barreto para los próximos amistosos. Aun así, lejos de polémicas, mostró profesionalismo y respeto. “No tengo el gusto de conocerlo, pero si lo han puesto ahí es porque creen que puede aportar”, comentó, reforzando que sigue listo para competir cuando sea necesario.

El futuro sigue abierto

Lo cierto es que, a estas alturas de su carrera, Luis Advíncula sabe que cada paso que dé será observado con lupa. Lo siguen desde La Florida, desde Matute y también desde la Videna. Él, por ahora, prefiere mantenerse sereno, cumpliendo su contrato, entrenando fuerte y dejando que el tiempo acomode todo en su sitio.