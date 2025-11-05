Surquillo: taxista fue condenado a 35 años de cárcel por asesinar a puñaladas a su ex pareja en presencia de su hija menor de edad

El taxista Giovanni Omar Paredes Chaguas, fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por asesinar a puñaladas a su ex conviviente Eliana Cotrina Aliaga, en el interior de su vivienda del distrito de Surquillo. Además, pagará 45 mil soles de reparación civil a favor de los deudos.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima logró que condenen a Giovanni Paredes por el delito de feminicidio en agravio de su exconviviente Eliana Cotrina Aliaga.

De acuerdo a la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Wendy Charlene Guzmán Irazabal, Paredes asesinó con extrema crueldad a su ex pareja en presencia de la hija menor de ambos y un sobrino de la víctima, también menor de edad. Tras lo ocurrido, el sujeto fue detenido en flagrancia delictiva.

La representante del Ministerio Público presentó diverso material probatorio como declaraciones de testigos, exámenes periciales, actas de visualización y trascripción de mensajes, entre otros documentos, contra el acusado que demostraron su responsabilidad. Tras ello, admitió su responsabilidad.