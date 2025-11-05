Subcomisión aprueba acusar a Vizcarra y Mazzetti por caso Vacunagate

La denuncia los señala Vizcarra y Mazzetti por inducir la entrega de dosis de Sinopharm para su entorno cercano durante la pandemia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el delito de concusión. La decisión obtuvo 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Ambos funcionarios habrían abusado de sus cargos para conseguir vacunas Sinopharm para ellos y su círculo cercano durante la crisis sanitaria.

El abuso de poder

El delegado ponente Jorge Montoya Manrique presentó el informe final donde acusa a Vizcarra de abusar de su cargo presidencial. Según el documento, el expresidente indujo al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para que entregara dosis para su beneficio personal y el de su entorno cercano.

Mazzetti Soler enfrenta la misma acusación. La exministra habría inducido a otro investigador del mismo equipo a entregar varias dosis para ella y personas de su círculo. El informe concluye que existen indicios suficientes y razonables para acreditar la comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

Tres denuncias acumuladas

La denuncia constitucional acumulada reúne tres casos. La DC 086 fue formulada por el excongresista Yvan Quispe Apaza. La DC 195 la presentaron Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva cuando eran congresistas. La DC 365 la formuló la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

La Comisión Permanente nombrará una Subcomisión Acusadora integrada por miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Su función será sustentar el informe y formular la acusación ante el Pleno del Congreso.

Otros casos en agenda

La Subcomisión también declaró improcedentes dos denuncias. Una contra la congresista María Córdova Lobatón por peculado doloso por utilización. Otra contra la congresista Hilda Portero López por concusión, acusada de inducir a sus trabajadores a entregar dinero para comprar sillas de ruedas.

Además, finalizó la audiencia contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro Walter Ayala Gonzáles. Los acusan por intervenir ilícitamente en los ascensos militares y policiales en 2022. La presidenta Lady Camones Soriano dio cinco días hábiles al delegado ponente Arturo Alegría García para presentar su informe final.