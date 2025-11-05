Sedapal corta el agua hoy en Independencia y Miraflores por trabajos de mantenimiento

La empresa estatal suspenderá el servicio desde el mediodía en ocho zonas de Independencia y una de Miraflores. Los cortes obedecen a* limpieza de reservorios e instalación de grifos contra incendios.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que este miércoles 5 de noviembre ejecutará cortes de agua en distritos de Lima Metropolitana. Las interrupciones afectarán temporalmente a sectores de Independencia y Miraflores por motivos técnicos. Sedapal justifica estos trabajos programados como necesarios para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.

Independencia sin agua por ocho horas

El distrito de Independencia concentra la mayor cantidad de zonas afectadas. La suspensión comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 de la noche. Sedapal cortará el suministro para realizar labores de limpieza en un reservorio.

Las áreas perjudicadas incluyen la Urbanización A.H. Pampa de Independencia, la Urbanización P.J. Independencia, el Comité 125 II Sector Ampliación y el Comité Unificado Villa Canta. También quedarán sin servicio Pampa de Independencia, Prolongación Independencia, Progreso y Unión Popular Independencia.

Miraflores: once horas sin suministro

En Miraflores el corte afectará exclusivamente a la Urbanización San Antonio. El servicio se interrumpirá desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche. La empresa estatal instalará grifos contra incendios en esta zona.

Los vecinos pueden verificar si su sector figura entre los afectados ingresando a la página web oficial de Sedapal. El sistema permite consultar mediante el número de suministro que aparece en el recibo o en el medidor de agua.

Los motivos técnicos

Sedapal explicó que la limpieza de reservorios mantiene la calidad del agua potable y previene la acumulación de sedimentos y microorganismos. La instalación de válvulas y otros dispositivos permite gestionar la presión y el flujo del agua en el sistema.

Estos componentes optimizan la red y evitan problemas de baja presión o cortes inesperados en zonas de mayor demanda. La empresa sostiene que estos trabajos garantizan que el agua llegue a todos los hogares de manera segura y continua.