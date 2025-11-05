Sebastián Britos señaló que su deseo es seguir en Universitario pero depende de reunión con la directiva

El arquero uruguayo Sebastián Britos salió al frente de las especulaciones de los últimos días, respecto a su continuidad o no en el Tricampeón Universitario de Deportes, señalando que lo de Atlético Nacional de Colombia no es cierto, y tampoco de que Sport Boys oreguntó por él, ya que primero quiere conversar con la directiva crema, y definir su continuidad o no en el plantel estudiantil.

“Todavía no cerré el año, todavía sigo acá. Me encantaría continuar, ya lo he dicho muchas veces, pero todavía nos quedan un par de partidos para terminar la temporada. Yo no sé si voy a seguir, me gustaría quedarme, estoy en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión. Si un periodista se entera antes que yo de que no continúo en el club, me parecería una falta de respeto”, sostuvo Britos en el programa de redes “Doble Punta”.

Agregó: “Lo de Gallese no me enteré, las noticias vuelan , no sé si inventa o como sacan información. Lo que pasa con otros no me interesa, me parece una falta de respeto a mi persona, enterarse por la prensa antes que yo. Veremos qué pasa tras culminar el Clausura y definiré mi futuro, pero reitero que quisiera seguir en Universitario”.

Por último, señaló que aún le duele la expulsión que sufrió en Tarma a por parte del árbitro Kevin Ortega, ya que no fue ningún gesto faltoso al referido juez. “Perderme este partido ante Garcilaso en los festejos del Tricampeonato me calienta, pero espero estar en el último partido ante Los Chankas en Andahuaylas”, finalizó Britos.