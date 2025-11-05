Policía custodia peajes ilegales por «convenio» mientras Odebrecht y Brookfield rechazan testigo de López Aliaga

Efectivos admiten en videos que protegen cobros suspendidos por el Poder Judicial en casetas de Lima Sur. Concesionarias piden excluir al exalcalde como testigo por supuesta «animadversión».

Videos grabados por ciudadanos revelaron que efectivos policiales custodian los peajes de Rutas de Lima mediante un «convenio», pese a que el Poder Judicial suspendió estos cobros. Los agentes obligan a los conductores a pagar en casetas entregadas durante la gestión de Susana Villarán, mientras Odebrecht y su socio Brookfield solicitan a jueces que excluyan a Rafael López Aliaga como testigo en el juicio por corrupción.

Policías reconocen que trabajan para la concesionaria

Los efectivos identificados como C. Becerril P., M. Ríos Ll. y F. Angulo D. fueron captados en las casetas de Lima Sur. «Somos efectivos que realizamos servicio por convenio», admitió uno de los policías en las grabaciones. Los agentes no obedecían las disposiciones del comandante general Óscar Arriola, sino las instrucciones de Rutas de Lima.

Varios vecinos se negaron a pagar y mostraron la resolución de la jueza Merari Trujillo Padilla. Esta aplicaba la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe cobrar peajes sin vía alterna gratuita. «Usted tiene que estar a favor de la ley, y ahorita no hay ninguna ley para que ellos cobren el peaje», reclamó una vecina. Ninguno de los policías pudo leer el documento judicial.

Efectivos ordenan retirarse y concesionarias rechazan testigo

El agente Ríos pidió que dejaran de reclamar para permitir el paso a otros vehículos que sí pagaban. «Suba a su vehículo porque está en una vía rápida», ordenó. Angulo recomendó hacer una solicitud al Ositran. «Yo no soy un juez para poder responderle. No puedo decir ábrale. Ositran es el ente encargado», dijo.

Ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, los abogados de las concesionarias pidieron que no se cite a López Aliaga como testigo. Raiza Arroyo, de Rutas de Lima, argumentó: «Es de conocimiento público la animadversión que tiene el exalcalde con varias de las personas que están involucradas en este juicio». José Arrieta, de Lima Expresa, añadió: «Nos preocupa que esta solicitud se haga justo en época electoral».