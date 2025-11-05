Pascal brilla en BIME y confirma su ascenso como nueva superestrella global

El artista peruano deslumbra en uno de los eventos musicales más importantes de Europa con un show que reafirma su lugar como la nueva promesa del pop latino.

El nombre de Pascal sigue abriéndose paso con fuerza más allá de nuestras fronteras. El artista peruano deslumbró en BIME, una de las ferias profesionales más importantes de la industria musical en Europa, con una presentación vibrante que conquistó al público, a los medios y a los principales agentes del sector.

Con una puesta en escena impecable y una banda que lo acompañó con energía y precisión, Pascal presentó un repertorio que combinó emoción y frescura. Entre sus temas sonaron su más reciente sencillo “Dame Tu Mano”, junto a éxitos como “Nos Duele Tanto” y “Borracho el Corazón”, que ya se han convertido en favoritos de sus seguidores. Su dominio escénico, carisma y conexión con el público dejaron claro que su propuesta artística tiene proyección global y que el pop peruano tiene una nueva voz llamada a marcar época.

Su paso por BIME representa un nuevo hito en una carrera en plena expansión. En los últimos meses, Pascal ha recorrido escenarios y medios de Perú, Colombia, México, Panamá y España, consolidándose como uno de los pocos artistas peruanos con verdadero potencial de alcance mundial.

Con un estilo que combina sensibilidad, fuerza melódica y una identidad muy personal, Pascal se posiciona como una figura fresca y moderna dentro de la nueva ola del pop latino. Su presencia en BIME no solo despertó el interés de la industria internacional, sino que también puso nuevamente el talento peruano en el mapa musical global.

Durante su estancia en España, Pascal también tuvo una activa agenda de promoción con medios locales y participó en la alfombra roja del estreno de la película “Cuerpos Locos”, donde su presencia no pasó desapercibida, confirmando que su influencia empieza a trascender la música.

Paso a paso, Pascal sigue construyendo una carrera sólida y auténtica, con una clara vocación internacional y llevando con orgullo el nombre del Perú en cada escenario que pisa.

Sobre Pascal

Pascal es cantautor y músico peruano formado en Berklee College of Music, reconocido por su propuesta de pop elegante, emocional y contemporáneo. En 2024 alcanzó el Doble Disco de Platino en Perú con “Nos Duele Tanto”, convirtiéndose en el único solista peruano en permanecer más de 26 semanas en el Top 50 de Spotify Perú.

En 2025 lanzó “Amantes del Peligro”, junto a la reconocida artista mexicana Mariana Seoane, consolidando su presencia en el mercado latino. Su más reciente sencillo “Dame Tu Mano” marca una nueva etapa en su expansión internacional.

