ODPE Lima Centro instala 49 oficinas distritales para el desarrollo de las elecciones primarias 

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro inició la instalación de 49 oficinas de atención y coordinación en diversos distritos de Lima Metropolitana y Callao, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las elecciones primarias, en las que se definirán las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

Estos locales serán responsables de la organización y ejecución de las elecciones en sus respectivas jurisdicciones. En los próximos días se iniciará el periodo de capacitación a miembros de mesa, electores afiliados y personeros de las organizaciones políticas participantes.

En el caso de los miembros de mesa, la instrucción abordará el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta digital que les permitirá agilizar el llenado de las actas y disminuir la probabilidad de error.

El jefe de la ODPE Lima Centro, Marco Antonio Vilela Seminario, informó que en la capital cerca de 25 mil 559 afiliados de las organizaciones políticas Renovación Popular y Partido Aprista Peruano acudirán a las urnas para elegir a sus candidatos a los cargos de presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Para estos comicios, a darse el próximo 30 de noviembre, se prevé la instalación de 95 mesas de sufragio en 49 locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. Durante la jornada, los locales estarán resguardados por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.