Midis supervisa modalidades del servicio de alimentación escolar en colegio de Manchay

A fin de supervisar el servicio de alimentación escolar que brinda el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna dispuesto por la ministra Lesly Shica, el viceministro de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure, visitó la Institución Educativa Roxanita Castro Witting en la comunidad de Manchay, distrito de Pachacámac.

En esta escuela, el programa del Midis atiende a un total de 1138 alumnos: 267 del nivel inicial con el piloto “Desayuno en mi cole” y 871 en el nivel primaria con la modalidad raciones.

Durante la visita realizada el viernes 24, el viceministro trasladó el saludo de la titular del Midis, Lesly Shica y dialogó con los padres y madres de familia, profesores e integrantes de la comunidad educativa sobre el servicio que se brinda diariamente.

El viceministro garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar y destacó la aplicación de estrictos estándares sanitarios y técnicos, con monitoreos constantes desde el almacenamiento hasta el consumo de alimentos. El viceministro estuvo acompañado de las subdirectoras del plantel, Ofelia Rodríguez y Verónica Fernádez y del jefe de la Unidad Territorial de Lima, Yoshio Granda.

Modalidades de atención

En esta institución educativa, en el nivel inicial, se ha implementado desde el 11 de agosto de este año, el piloto “Desayuno en mi Cole”, el cual consiste en la preparación de alimentos en las propias escuelas, compuesto por un bebible (idealmente a base de granos andinos), un acompañamiento y una fruta fresca.

En tanto, la modalidad raciones se caracteriza por la entrega de alimentos listos para el consumo inmediato. Generalmente, cada ración está compuesta por una combinación de un bebible nutritivo (como leche o néctar fortificado) y un alimento sólido (como galletas fortificadas, productos de panificación o huevos sancochados).