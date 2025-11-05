Marroquí Hakimi estará dos meses fuera de las canchas tras lesión en el partido que PSG cayó con Bayern

El jugador marroquí Achraf Hakimi, estará de baja entre ocho y diez semanas tras lesionarse el miércoles en la derrota del París Saint-Germain ante el Bayern Múnich 2-1 en la cuarta fecha de la Champions League, y podría perderse la Copa Africana de Naciones con su selección Marruecos.

Justo antes del descanso, Hakimi tuvo que abandonar a sus compañeros, tras sufrir una lesión de tobillo en una entrada del delantero colombiano Luis Díaz del elenco “bávaro” que tras revisión en el VAR, fue expulsado.

Según RMC Sport, el lateral marroquí estará ausente durante al menos dos meses debido a un fuerte esguince que ha afectado a los ligamentos mediales de su tobillo izquierdo. Pero la consecuencia es más perniciosa. La Copa Africana de Naciones comienza el 21 de diciembre en Marruecos, y Hakimi sería el gran ausente.