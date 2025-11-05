Luis Ramos pidió a Manuel Barreto no lo convoque a la Selección para jugar en América de Cali

El programa América en la Red de Cali, destacó ayer miércoles el pedido del delantero peruano Luis Ramos al técnico de la Selección Manuel Barreto, de no convocarlo para estos dos amistosos en Rusia que jugará la Bicolor ante el anfitrión y Chile la próxima semana, ya que desea estar con su club América de Cali, que lucha por estar en los Cuadrangulares Finales y además clasificar a la final de la Copa Colombia..

Ramos que actualmente es el único “9” que cuenta el elenco “Escarlata”, tras la suspensión por parte de FIFA al argentino Rodrigo Holgado, sabe que América de Cali necesita ganar hoy al Chicó y el domingo al DIM, para intentar meterse a los Cuadrangulares Finales. Además la próxima semana arrancara las semifinales de la Copa Colombia, donde están en semifinales y jugarán ante el Atlético Nacional.

Se aguarda que Manuel Barreto lo libere de estos dos compromisos de la Selección, y con ello pueda darle más minutos Alex Valera, al mismo Goicochea o al mismo Joao Grimaldo. Los aficionaos hinchas de la “Mechita” (América) han elogiado y destacado el pedido de Ramos, que hoy por hoy es el goleador del equipo con 12 tantos.