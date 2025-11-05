Lamine Yamal salvó al Barcelona de una derrota ante el Brujas en Bélgica terminando 3-3

Al borde de la derrota estuvo el F.C. Barcelona en su visita al Brujas de Bélgica, con el finalmente empataron 3-3, en un partido de muchas emociones y con decisiones arbitrales muy polémicas, que privaron al local de lograr una victoria histórica. El partido correspondió a la cuarta fecha de la Champions League.

El primer tiempo terminó con ventaja del Brujas 2-1, tantos anotados por Tresoldi a los 6’ y Forbs a los 17’, habiendo empatado transitoriamente Ferran Torres a los 8’. En el complemento, apareció el talento de Lamine Yamal quien a los 61’ se inventó una acción personal para anotar el 2-2 parcial.

Sin embargo, en un error de la defensa visitante, otra vez apareció Forbs para poner el 3-2 a los 64’, sin embargo apareció Lamine Yamal a los 77’ para sacar un centro y provoco el autogol de Tzolis quien peinó el balón a su propio arco y establecer el 3-3.

Casi en los descuentos, Vermant anotó el cuarto tanto del Brujas al aprovechar un error del arquero polaco Szczesny, pero el árbitro inglés Anthony Taylor lo anuló tras chequear en el VAR, un mínimo contacto del delantero local, que fue protestado por los hinchas. Barcelona sumó 7 puntos (undécimo), mientras Brujas llegó a las 4 unidades (vigésimo segundo).

Otros Resultados: Qarabagh (AZE) 2 Chelsea (ING) 2; Pafos (CHI) 1 Villarreal (ESP) 0; Manchester City (ING) 4 Borussia Dortmund (ALE) 1; Olympique Marsella (ING) 0 Atalanta (ITA) 1; Ajax (PB) 0 Galatasaray (TUR) 3; Newcastle (ING) 2 Athletic Club (ESP) 0; Benfica (POR) 0 Bayer Leverkusen (ALE) 1; Inter (ITA) 2 Kairat Almaty (KAZ) 1.

Principales Posiciones: Bayern Múnich (ALE) 12; Arsenal (ING) 12; Inter (ITA) 12; Manchester City (ING) 10; PSG (FRA) 9; Newcastle (ING) 9; Real Madrid (ESP) 9; Liverpool (ING ) 9; Galatasaray (TUR) 9.