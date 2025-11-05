La nueva camiseta de la Selección Peruana tiene un innovador diseño

La Selección Peruana afrontará la proxima semana dos partidos en este mes de noviembre, siguiendo en la conducción Manuel Barreto, e irá hasta Rusia, para enfrentar al anfitrión y a Chile en St Petersburgo y Socchi. Para estos cotejos los jugadores convocados lucirán un nuevo diseño de la camiseta, creada por la marca Adidas.

La web Footy Headlines, que se especializa en camisetas a nivel mundial, mostró cómo será la nueva indumentaria de Perú. La misma presenta un innovador diseño con el logo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al medio y no en la parte superior izquierda del pecho.

«La habitual franja roja está presente, pero con un toque moderno y llamativo: la camiseta de local no presenta una franja recta, sino una con bordes y curvas», es lo que se indica. Asimismo, el citado portal sostiene sobre la camiseta de la Selección Peruana que «se mantiene limpia y tradicional, utilizando una base blanca impecable y sutiles detalles rojos en el cuello y los hombros».