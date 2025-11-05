Juntos contra la anemia: Midis y GORE Cusco fortalecen trabajo en favor de la primera infancia

• Ministra Lesly Shica se reunió con el gobernador Werner Salcedo para desarrollar acciones en favor de los niños y el cierre de brechas sociales.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, señaló que el sector que lidera está convencido de que la inversión en la primera infancia es una apuesta por el futuro del Perú. Por ello, es fundamental la lucha conjunta contra la anemia con aliados como el Gobierno Regional de Cusco, que está implementando acciones en favor de los niños de dicha zona del país, para hacer frente a esta enfermedad que es vital combatirla en los primeros meses de vida.

Durante la reunión con el gobernador Werner Salcedo, la ministra Shica Seguil destacó los avances logrados gracias al trabajo del programa Cuna Más, señalando que en Cusco la frecuencia de anemia en niñas y niños usuarios se redujo de 40.5 % a 22.6 % entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Esto significa que más de 2300 niñas y niños atendidos por el programa superaron esta condición en dicho periodo.

Chumbivilcas es el caso más emblemático de éxito en la región. En 2024, presentaba una frecuencia de anemia de 41.6 %, superior incluso al promedio departamental. En 2025, la frecuencia se redujo a 10.2 % entre los usuarios de Cuna Más.

Esta reducción de 31.4 puntos porcentuales transformó a una provincia que presentaba una situación crítica (ya que 4 de cada 10 usuarios tenían anemia), en una de las que registra menor frecuencia de anemia en el país. Esto es resultado de una articulación territorial intensiva y un seguimiento nominal riguroso.

Cusco demuestra cómo el seguimiento nominal individualizado del programa social del Midis, la articulación territorial y el fortalecimiento de capacidades en la familia pueden hacer frente a la enfermedad en la primera infancia.

Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron fortalecer temas vinculados a la reducción de la anemia infantil y la asistencia técnica para la construcción de Wawacunas en diversas provincias y en el Vraem. Estos son centros de desarrollo infantil promovidos por el Gobierno Regional del Cusco, que cuentan con la asistencia técnica del programa Cuna Más del Midis, y que en los próximos días inaugurará dos de ellos en Pampamarca y Yanaoca, donde los menores de 36 meses recibirán alimentación y cuidados para hacer frente a la anemia.

Asimismo, dialogaron sobre acciones conjuntas para cerrar brechas en la atención de los programas sociales Pensión 65 y Contigo, así como para fomentar el emprendimiento de jóvenes y personas adultas mayores en el ámbito regional.“Hemos tenido una productiva reunión con el gobernador Werner Salcedo, estructurando los puntos prioritarios para recuperar la confianza de la población”, remarcó la ministra Lesly Shica,

El gobernador del Cusco destacó la disposición de la ministra para atender las demandas de su población. “Hay una exigencia de ser escuchados, de ser atendidos. En el caso del Midis se están abriendo las puertas con un objetivo sublime, nuestra primera infancia y nuestra niñez, los más vulnerables. Estamos comprometidos a hacer los esfuerzos para que esta gestión, siente las bases que tanto demandamos para el desarrollo, no solo del Cusco, sino del Perú”, expresó el gobernador Salcedo.

Participaron también en la reunión los viceministros de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure, y de Políticas y Evaluación, Enrique Velásquez; la directora del programa Cuna Más, Vanessa Toribio; y el jefe de Gabinete de Asesores del Midis, Bruno Novoa. También estuvieron presentes la gerente regional de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gobierno Regional del Cusco, Sami Venero; la asesora del Gobierno Regional del Cusco, Nancy Tolentino; y otros funcionarios de la región.