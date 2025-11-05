Jerí ordena revisar Plan Nacional de Seguridad y lo califica de «escritorio y lejano a la realidad»

El presidente cuestionó la efectividad de la estrategia actual contra la delincuencia y pidió al Ministerio del Interior evaluar su derogación. El anuncio se dio durante la entrega de equipamiento a la Policía Nacional y en la inauguración del CADE Empresarial, donde también prometió medidas para desburocratizar la economía.

El presidente José Jerí cuestionó duramente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente y lo calificó como ineficiente. Durante dos actividades públicas, el mandatario afirmó que el plan es «de escritorio y lejano a la realidad» y no responde a la situación que enfrenta el país.

Jerí exhortó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, a evaluar la norma para quedarse con lo mejor y derogar lo que no sirva en la lucha contra la criminalidad.

Entrega de equipamiento policial

La crítica presidencial ocurrió durante un acto en el que se entregó chalecos antibalas y armas a la Policía Nacional. La actividad se realizó en medio de la ola de criminalidad que atraviesa el país y durante el día 15 del estado de emergencia en Lima y Callao. El objetivo de la entrega es equipar a las fuerzas del orden para que continúen el combate contra la delincuencia.

Jerí anunció el fortalecimiento operativo de la PNP a través de nuevas adquisiciones y medidas urgentes. Además, agradeció la colaboración de la República Popular de China, cuya embajada donó chalecos antibalas. El mandatario destacó que esta contribución fortalece los lazos bilaterales entre ambos países y apoya la lucha contra la delincuencia.

Anuncios económicos en el CADE

Las declaraciones sobre seguridad también se repitieron en la inauguración de la 63° edición del CADE Empresarial. En su discurso de apertura, Jerí anunció la aplicación de un shock para desburocratizar e impulsar la economía peruana. El presidente prometió una inversión millonaria en seguridad ciudadana, entre otros aspectos.

Fue en ese contexto que volvió a cuestionar el Plan de Seguridad Nacional actual. Insistió en que no responde a la situación que enfrenta el país y reiteró su pedido de evaluación y posible derogación de las normas que no contribuyan al combate efectivo contra la criminalidad.Reintentar