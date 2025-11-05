Internos provocan disturbios en penal Ancón I: tras exigir visitas suspendidas por estado de emergencia

Personal del INPE logró controlar el intento de motín que se extendió por más de 40 minutos en varios pabellones del recinto penitenciario



Un apagón en el penal Ancón I desató la noche del martes un intento de motín protagonizado por reclusos que reclamaban la reanudación de las visitas, suspendidas por disposición gubernamental en el marco del estado de emergencia. El personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) logró frustrar el disturbio e identificó a cinco internos como principales responsables, quienes ahora enfrentan sanciones disciplinarias.

El corte de luz que encendió la protesta

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 de la noche, cuando un corte momentáneo de energía eléctrica generó tensión entre los internos del Pabellón 4. Al restablecerse el fluido, los reclusos comenzaron a golpear puertas y ventanas mientras gritaban «¡Queremos visita!». La consigna se propagó rápidamente hacia otros pabellones del establecimiento.

Durante más de 40 minutos, los presos mantuvieron la protesta y arrojaron por las ventanas trozos de tela y papel encendidos. Los agentes penitenciarios activaron de inmediato los protocolos de seguridad y accedieron al pabellón para sofocar los pequeños incendios que se habían iniciado en el pasadizo del primer piso.

Intervención rápida y sanciones

El personal de seguridad descubrió que la puerta de la Celda 110 se había desprendido de sus bisagras por los constantes golpes. Este hallazgo facilitó la intervención rápida de los efectivos, quienes lograron reducir a los cinco internos implicados: Jorge Luis Arias Chiroque, Carlos Quispe Ccahuana, Mauro Cubas Cordero, Marcos Sequero Rospigliosi y Jorge Cerda Cisneros. Todos fueron trasladados al área de meditación por violar las normas disciplinarias y ahora enfrentan sanciones internas.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, contextualizó el incidente dentro de las operaciones penitenciarias ordenadas por el presidente José Jerí bajo el estado de emergencia. «Hasta la fecha se han ejecutado más de dos mil operativos en todo el país, lo que genera resistencia en ciertos grupos de internos, pero reafirmamos nuestro compromiso con el control y la autoridad penitenciaria», indicó.

La institución advirtió que no tolerará actos de indisciplina que desafíen las medidas de control. El INPE aseguró que continuará desplegando operativos para reforzar la seguridad interna y mantener el orden en los establecimientos penitenciarios del país.