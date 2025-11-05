INPE controló intento de motín en el penal de Ancón I

Los internos del penal Ancón I intentaron amotinarse ayer en la noche y quemaron papeles y telas en protestas porque no reciben visitas de sus familiares y amigos. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lograron controlar y cinco reos fueron trasladados al área de meditación

Por disposición del presidente de la República, José Jerí y en cumplimiento a la Declaratoria de Estado de Emergencia, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, viene realizando diariamente operativos en todos los penales del país. Hasta la fecha se han ejecutado más de 2000 operativos, ello viene generando rechazo e indisciplina con un sector de la población penitenciaria.

El INPE informó, que por ello, a las 21:20 horas del día de ayer martes 4 de noviembre, se produjo un apagón en el

establecimientos penitenciarios Ancón I, al restituirse el fluido eléctrico, internos del pabellón 4 empezaron a golpear puertas y ventanas y a gritar «Queremos visita».

Luego de ello, los demás pabellones gritaron la misma arenga, entre 40 y 50 minutos. Asimismo procedieron a quemar pedazos de tela y papel por las ventanas.

El comunicado del INPE, señala, que se activaron los protocolos de seguridad y los agentes penitenciarios ingresaron para apagar los pequeños fuegos en el patio del pasadizo del primer piso del pabellón 4. Además, por los insistentes golpes, la puerta de la celda 110 se descuelga rompiéndose las visagras.

Los agentes penitenciarios redujeron a los cinco internos de la celda 110 y fueron conducidos al parea de meditación, por incumplir las medidas disciplinarias.

Los internos que intentaron amotinarse son, Arias Chiroque, Jorge Luis, Quispe Ccahuana, Carlos, Cubas Cordero, Mauro, Sequero Rospigliosi, Marcos y Cerda Cisneros, Jorge.

Este tipo de acciones no amedrentarán las decisiones que viene ejecutando la autoridad penitenciaria para mantener el control y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios.