Indecopi sanciona a Tottus por vender Jarabe sin advertencia de alto contenido de azúcar

La cadena de supermercados Tottus omitió el octógono obligatorio en su producto «Syrope sabor a maple», que contiene 67.5 gramos de azúcar por cada 100 gramos

Indecopi declaró fundada la imputación contra Hipermercados Tottus S.A. por infringir la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. La empresa no colocó la advertencia «Alto en azúcar: Evitar su consumo excesivo» en el empaque de su producto «Syrope sabor a maple, 480g», que contiene 67.5 gramos de azúcar por cada 100 gramos. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal impuso una multa de 0.20 Unidades Impositivas Tributarias y ordenó el cese inmediato de la comercialización del producto sin la advertencia correspondiente.

El caso inicia por denuncia en redes sociales

El 17 de enero de 2025, la Secretaría Técnica de Indecopi detectó el problema a través de un video publicado en TikTok por el usuario @jaimedelgadooficial. El material mostraba que el jarabe de Tottus carecía del octógono «alto en azúcar». Al día siguiente, la Dirección de Fiscalización recibió la orden de supervisar el producto. El 20 de enero, inspectores acudieron al local de Tottus en el Centro Comercial Jockey Plaza y recogieron evidencia. Un día después, la Secretaría Técnica formalizó la imputación.

Tottus intenta justificar la omisión

El 3 de marzo de 2025, Tottus presentó su defensa. La empresa argumentó que el Manual de Advertencias Publicitarias del Ministerio de Salud la eximía de colocar octógonos en etiquetas menores a 50 cm². Según la cadena, solo debía incluir la advertencia en un «envase mayor» que contuviera el producto. Tottus afirmó que actuó conforme a las directrices oficiales.

Indecopi rechaza los argumentos

La Comisión determinó que la excepción solo aplica si el producto se comercializa dentro de un empaque mayor. Durante la inspección, el gerente comercial de Tottus admitió que no contaban con el empaque mayor. El funcionario declaró que «el exhibido en la tienda era el último stock con el que contaban». Sin el envase mayor visible para el consumidor, la advertencia no existía en el punto de venta.

El Reglamento establece que los alimentos sólidos con 10 gramos o más de azúcar por cada 100 gramos deben llevar advertencia. El jarabe de Tottus contenía 67.5 gramos, casi siete veces el límite permitido. La conducta infractora ocurrió entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de enero de 2025.

La resolución ordena a Tottus cesar de inmediato la venta del producto sin advertencia, pagar la multa de 1,070 soles y su inscripción en el Registro de Infractores. La empresa tiene tres días hábiles para cumplir.