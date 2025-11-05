Incendio en Refinería Talara deja un trabajador herido y activa fiscalización de Osinergmin

La empresa estatal controló el siniestro ocurrido en la unidad de destilación al vacío, mientras el organismo regulador inicia supervisión para verificar el cumplimiento de normas de seguridad

Un incendio registrado esta mañana en la Refinería Talara de Petroperú dejó un operador herido con lesiones menores y desató una inmediata fiscalización por parte de Osinergmin. El siniestro ocurrió a las 10:15 am en la unidad de destilación al vacío, aunque la empresa estatal lo calificó como «de menores proporciones» y aseguró que las operaciones continúan con normalidad en el complejo petrolero ubicado en Piura.

Un operador herido fuera de peligro



El incendio se desató en la unidad de destilación al vacío (UDV3) de la refinería. El personal contraincendios de Petroperú activó el protocolo de contingencia y logró controlar las llamas rápidamente. Sin embargo, durante la operación de emergencia resultó herido un trabajador de la empresa.

El operador recibió atención médica inmediata en las instalaciones de la refinería. Luego fue trasladado a una clínica local para evaluación adicional. Según el comunicado oficial de Petroperú, el trabajador ya está fuera de peligro y solo presenta lesiones menores.

Organismo regulador supervisa el cumplimiento de protocolos



El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería reaccionó con rapidez ante el incidente. A través de sus redes sociales, Osinergmin anunció que sus supervisores se desplazaron a la zona para verificar el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad.

«Ante el incendio registrado, Osinergmin viene supervisando in situ el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad por parte del operador, Petroperú», señaló el ente regulador. Los fiscalizadores permanecerán en la refinería para recabar información detallada sobre las circunstancias del siniestro.

El organismo advirtió que aplicará sanciones si confirma incumplimientos en los protocolos de seguridad. Esta advertencia cobra relevancia considerando que Petroperú arrastra una crisis operativa y financiera que ha generado cuestionamientos sobre el mantenimiento de sus instalaciones.

Investigación pendiente



Petroperú informó que el incendio no causó daños materiales significativos. La empresa destacó que cuenta con un plan de contingencia para atender este tipo de incidentes y notificar a las autoridades competentes.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. La refinería mantiene sus actividades operativas mientras se esclarecen los hechos que provocaron el fuego en una de sus unidades más críticas.