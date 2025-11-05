Fiscalía de Ciberdelincuencia logra condena para banda criminal que robaron dinero de un banco bajo modalidad de telebanking

Seis miembros de una banda de ciberdelincuentes que crearon una página web similar a la de un banco para obtener datos personales y sustraer dinero, fueron condenados a más de cuatro años de pena privativa de la libertad.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Jessica Elizabeth Flores Mariñas, logró que se condene a seis personas por el delito de fraude informático.

Se trata de Juan Zamora (48), quien tenia el rol de captador dentro de la banda criminal y fue condenado como coautor del delito de fraude informático agravado a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad.

Mientras que, Janeth Huaraca (29), Edgar Vargas (39), Sharon Marin (26), José Yparraguirre (22) y Joaquín Espíritu (23) fueron sentenciados en calidad de cómplices primarios del delito de fraude informático, a tres años de pena suspendida.

En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Joanpier Hamerly Cerna Fernández sustentó que los sentenciados utilizaban la modalidad del telebanking, para lo cual crearon una página web con características muy similares (colores, logo y formato) a las de un conocido banco peruano, para engañar a los clientes.

En la plataforma falsa, las víctimas brindaban sus datos personales, como el número de su tarjeta, el CVV, su clave de seis dígitos, su DNI y hasta su número de celular. Con estos datos, la banda criminal contactaba a las víctimas y obtenía acceso a su computadora, a través de un software de acceso remoto, lo que facilitaba las trasferencias bancarias.

En tanto, los cómplices creaban cuentas bancarias que tenían por finalidad recibir el dinero obtenido ilegalmente mediante los actos de fraude informático.

A través de estas sentencias, el Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y perseguir la conducta delictiva de fraude informático y obtener sentencias condenatorias.